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Перечислены самые частые психические расстройства россиян

Источник:
«Газета.ру»
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Россияне чаще всего страдают от депрессивных и тревожных расстройств, рассказал врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Рашид Хамидуллин.

Жители России все чаще жалуются на плохое настроение, тревожность, страх, напряженность, раздражительность и нарушения сна. Некоторые также ощущают нехватку воздуха, учащенное сердцебиение, утомляемость и трудности с концентрацией внимания, уточнил в интервью «Газете.ру» Хамидуллин.

По его словам, появление таких симптомов обусловлено стрессом, трудностями в жизни, хроническим переутомлением и недостатком сна. 

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«Приверженность здоровому образу жизни, внимательное отношение к собственному эмоциональному состоянию и своевременное обращение за помощью могут помочь людям справиться с психологическими проблемами и вернуться к нормальной жизни», — сказал врач. 

Он отметил, что россияне чаще всего страдают от депрессивных и тревожных расстройств. К ним относятся генерализованное тревожное, паническое, фобическое и соматоформные расстройства, а также расстройства адаптации, пояснил эксперт.

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Топ комментариев

Nik3316

Зеленский и местные украпатриоты не таких репараций ждали))))))

Nik3316

зачем ему деньги на том свете? тут при любом раскладе его спишут...

Maniac.

А разве знаки препинания не призваны показать граммотность и интонация. Меня в школе учили писать с знаками...

pepelmetal

"За минувшие сутки ВСУ потеряли три танка" читать не очень получается, да?