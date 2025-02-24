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МИД РФ выступил против перемирия без устранения причин конфликта

Источник:
РИА Новости
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Прекращение огня на Украине без устранения первопричин конфликта грозит тяжелыми последствиями, и об этом было заявлено американской стороне на переговорах в Эр-Рияде, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Ранее в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.

«Как это подчеркивалось и в Эр-Рияде, и ранее, прекращение огня без долгосрочного урегулирования — это путь к скорому возобновлению огня и возобновлению конфликта с еще более тяжелыми последствиями, в том числе последствиями для российско-американских отношений. Мы этого не хотим», — сказал Рябков в интервью РИА Новости.

Замглавы МИД отметил, что стороны на переговорах должны найти «долгосрочное решение, которое, в свою очередь, в обязательном порядке должно включать элемент преодоления первопричин происходившего на Украине и вокруг нее».

«Специальная военная операция глубоко мотивирована. Она не могла не начаться. У нас просто не было альтернативы, поскольку те глубинные причины кризиса вызревали во многом вследствие разрушительной политики Вашингтона и европейских столиц на восточноевропейском направлении, на направлении Украины, проводившейся десятилетиями», — подчеркнул Рябков.

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