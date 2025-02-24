Юра Борисов остался без премии Гильдии киноактеров США

Российский актер Юра Борисов уступил американцу Кирану Калкину премию Гильдии киноактеров США в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» — трансляцию церемонии вел Netflix.

Калкин получил премию за роль в комедийной драме Джесси Айзенберга «Настоящая боль». Борисов был номинирован за работу в фильме «Анора».

На премию претендовали Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа») и Джонатан Бейли («Злая: Сказка о ведьме Запада»).

Калкин забрал премию Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA) и «Золотой глобус». Борисов также был в номинантах.

Оба актера номинированы на «Оскар». Его судьба решится 2 марта.

Шансы Борисова на «Оскар»