Ватикан заявил о критическом состоянии папы Римского

Диагностика папы Римского Франциска, перенесшего накануне респираторный приступ, выявила у него почечную недостаточность, сообщил Зал печати Святого престола.

«Состояние папы Римского остается критическим, однако со вчерашнего вечера у него больше не было респираторных приступов», — приводит «Интерфакс» сообщение Зала печати.

В Ватикане добавили, что «некоторые анализы крови показывают начальную, легкую почечную недостаточность, которая в настоящее время находится под контролем».

Вместе с тем, отмечается, что понтифик в воскресение принял участие в мессе для медицинского персонала, который ухаживает за ним в больнице.

В январе 88-летний папа Римский заболел бронхитом. После рентгена и лабораторных исследований у него также выявили двустороннюю пневмонию.