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Ватикан заявил о критическом состоянии папы Римского

Источник:
«Интерфакс»
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Папа Римский Франциск
Фото: Aleteia Image Department / CC BY-SA 2.0

Диагностика папы Римского Франциска, перенесшего накануне респираторный приступ, выявила у него почечную недостаточность, сообщил Зал печати Святого престола.

«Состояние папы Римского остается критическим, однако со вчерашнего вечера у него больше не было респираторных приступов», — приводит «Интерфакс» сообщение Зала печати.

В Ватикане добавили, что «некоторые анализы крови показывают начальную, легкую почечную недостаточность, которая в настоящее время находится под контролем».

Вместе с тем, отмечается, что понтифик в воскресение принял участие в мессе для медицинского персонала, который ухаживает за ним в больнице.

В январе 88-летний папа Римский заболел бронхитом. После рентгена и лабораторных исследований у него также выявили двустороннюю пневмонию.

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Nik3316

зачем ему деньги на том свете? тут при любом раскладе его спишут...

Nik3316

Зеленский и местные украпатриоты не таких репараций ждали))))))

pepelmetal

"За минувшие сутки ВСУ потеряли три танка" читать не очень получается, да?

Maniac.

А разве знаки препинания не призваны показать граммотность и интонация. Меня в школе учили писать с знаками...