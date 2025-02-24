Украинский президент Владимир Зеленский потребовал от президента США Дональда Трампа встретиться с ним раньше, чем с российским лидером Владимиром Путиным.

Цель Трампа заключается в том, чтобы добиться окончания военных действий на Украине в этом году, сказал Зеленский на пресс-конференции. Но есть опасения, что речь о «мире через силу, но немного в пользу России», отметил он.

По его словам, он бы хотел, чтобы у Трампа в приоритете была Украина, а не Россия.

Зеленский также заявил, что он готов на перемирие, но только при соблюдение Западом нескольких условий. Это вступление Украины в Евросоюз, финансирование украинской армии в размере 800 тысяч солдат, а также ввод западных войск на украинскую территорию.

Ранее Трамп назвал Зеленского абсолютно некомпетентным президентом с рейтингом в 4%.