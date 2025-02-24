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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский потребовал от Трампа встретиться с ним раньше, чем с Путиным

Источник:
Sibnet.ru
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Украинский президент Владимир Зеленский потребовал от президента США Дональда Трампа встретиться с ним раньше, чем с российским лидером Владимиром Путиным.

Цель Трампа заключается в том, чтобы добиться окончания военных действий на Украине в этом году, сказал Зеленский на пресс-конференции. Но есть опасения, что речь о «мире через силу, но немного в пользу России», отметил он.

По его словам, он бы хотел, чтобы у Трампа в приоритете была Украина, а не Россия.

Зеленский также заявил, что он готов на перемирие, но только при соблюдение Западом нескольких условий. Это вступление Украины в Евросоюз, финансирование украинской армии в размере 800 тысяч солдат, а также ввод западных войск на украинскую территорию.

Ранее Трамп назвал Зеленского абсолютно некомпетентным президентом с рейтингом в 4%.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

Nik3316

зачем ему деньги на том свете? тут при любом раскладе его спишут...

Nik3316

Зеленский и местные украпатриоты не таких репараций ждали))))))

pepelmetal

"За минувшие сутки ВСУ потеряли три танка" читать не очень получается, да?

Maniac.

А разве знаки препинания не призваны показать граммотность и интонация. Меня в школе учили писать с знаками...