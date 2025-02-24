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Шольц признал «горькое» поражение на выборах

Источник:
ТАСС
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Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) одержал победу на прошедших досрочных выборах в Бундестаг, набрав 28,6% голосов, сообщила Федеральная избирательная комиссия

Второе место впервые в своей истории заняла «Альтернатива для Германии», которая удвоила количество голосов по сравнению с выборами 2021 года и получила 20,8%. На третьей позиции расположилась Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца. Ее поддержали 16,4% избирателей. Это для социал-демократов худший результат в истории партии.

«Это горький результат для партии, это проигрыш на выборах», — приводит ТАСС заявление Шольца. «Я несу ответственность за этот результат», — сказал канцлер.

Четвертое и пятое место заняли «Зеленые» и Левая партия. За них проголосовали 11,6% и 8,8% избирателей соответственно.

В новом составе Бундестага ХДС/ХСС получит 208 мест, «Альтернатива для Германии» — 151, СДПГ — 121, «Зеленые» — 85, Левая партия — 64.

При таком раскладе самым реалистичным вариантом создания новой правящей коалиции является формирование альянса в составе ХДС/ХСС и СДПГ.


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Топ комментариев

Nik3316

зачем ему деньги на том свете? тут при любом раскладе его спишут...

Nik3316

Зеленский и местные украпатриоты не таких репараций ждали))))))

pepelmetal

"За минувшие сутки ВСУ потеряли три танка" читать не очень получается, да?

Maniac.

А разве знаки препинания не призваны показать граммотность и интонация. Меня в школе учили писать с знаками...