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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Песков объяснил презрение Трампа к Зеленскому

Источник:
Sibnet.ru
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Владимир Зеленский допускал некорректные высказывания о лидерах государств, такого отношения к себе не будет терпеть ни один президент, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президенты Украины и США в последние дни обменивались выпадами в адрес друг друга. Трамп назвал Зеленского «диктатором» с рейтингом 4%. Тот в ответ заявил, что глава Белого дома попал под влияние «дезинформации России».

«Президент Трамп победил на выборах с уникальным для Америки результатом, даже в сомневающихся штатах. Президент Трамп имеет партийный контроль в обеих палатах. То есть с точки зрения устойчивости его авторитета, его власти он абсолютно уникальный президент Соединенных Штатов... Команда президента и его соратники тоже не будут терпеть такого отношения к своему боссу», — сказал Песков в интервью с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Американские СМИ ранее отмечали, что Трампа разозлила публичная критика Зеленского в адрес переговоров России и США и предложенной Вашингтоном сделки по полезным ископаемым.

Президент США предрек проблемы Киеву, если тот не согласится на выставленные условия.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Nik3316

Зеленский и местные украпатриоты не таких репараций ждали))))))

Qprovessional

а Трамп в курсе, что он это сказал?

Nik3316

нет, ее просто дербанят все кто может... не на тот "весь світ з нами" они поставили

pepelmetal

"За минувшие сутки ВСУ потеряли три танка" читать не очень получается, да?