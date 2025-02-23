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Украина отказала США в возвращении $500 млрд

Источник:
РБК
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Украина отвергла требование США о формировании спецфонда на 500 миллиардов долларов, который станет частью соглашения, дающего Вашингтону долю в богатствах страны, пишут американские СМИ со ссылкой на источники.

Киев оценивает фактическую сумму примерно в пять раз меньше — около 90 миллиардов долларов, а камнем преткновения остаются отсутствие гарантий со стороны США относительно будущей военной и финансовой помощи, приводит РБК материал Bloomberg.

«Предварительно США предлагали размер этого фонда установить в размере 500 миллиардов долларов, мы сейчас уменьшили это предложение до 100 миллиардов долларов», — сказал источник в окружении украинского президента.

Предложение американской стороны заключалось в создании особого фонда на 500 миллиардов долларов, взносы в которой бы делала Украина, а владели им США. План соглашения предполагает, что Украина отказывается от половины получаемых доходов от природных ресурсов, а также доходов от портов и другой инфраструктуры.

«Мы просим редкоземельные металлы и нефть, все, что мы можем получить», — заявил президент США Дональд Трамп. Украинский президент Владимир Зеленский не с такой оценкой.

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Политика #Мир #Недра и ТЭК
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