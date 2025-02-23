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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Маск заявил об увольнении Зеленского с поста президента Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск заявил, что Владимир Зеленский уволен с должности президента Украины.

«Зеленского уволили с работы, которую он выполняет», — написал Маск в социальной сети X.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Зеленского абсолютно некомпетентным президентом с рейтингом 4%. Глава Белого дома указал, что на Украине необходимо провести выборы, если Киев хочет получить место за столом переговоров по урегулированию конфликта с Россией.

Зеленский в ответ обвинил Трампа, что он живет в окружении «дезинформации» со стороны России.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика
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volmen

А главное дополнительные миллиарды рублей 😆

Nik3316

Зеленский и местные украпатриоты не таких репараций ждали))))))

Egorka72

Всё новое - давно забыто в Китае...

Uynachalnica

Какой-то сумбур, кого надо, кого не надо, традиции, опросы, всех, ни в коем случае, и, наконец, к детскому...