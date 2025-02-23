Маск заявил об увольнении Зеленского с поста президента Украины

Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск заявил, что Владимир Зеленский уволен с должности президента Украины.

«Зеленского уволили с работы, которую он выполняет», — написал Маск в социальной сети X.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Зеленского абсолютно некомпетентным президентом с рейтингом 4%. Глава Белого дома указал, что на Украине необходимо провести выборы, если Киев хочет получить место за столом переговоров по урегулированию конфликта с Россией.

Зеленский в ответ обвинил Трампа, что он живет в окружении «дезинформации» со стороны России.