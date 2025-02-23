Досрочные парламентские выборы, которые пройдут в воскресенье, 23 февраля в Германии, определят будущее страны на ближайшие четыре года.

Избирательные участки откроются в 08.00 (10.00 мск) и будут работать до 18:00 (20.00 мск). Сразу после их закрытия опубликуют первые данные экзитполов. Предварительные официальные результаты, как ожидается, будут обнародованы в ночь на понедельник.

Социологи прогнозируют уверенную победу консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который может набрать около 29-30% голосов.

Второе место, согласно опросам, займет с 20-22% «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая получит вдвое больше голосов, чем в 2021 году. Социал-демократы могут рассчитывать лишь на третью позицию — 5-16%. СДПГ по сравнению с выборами 2021 года лишится трети своих избирателей, приводит ТАСС результаты опросов.

За «Зеленых» готовы проголосовать примерно 13% респондентов. Левая партия, согласно прогнозам, точно проходит в Бундестаг, набирая около 7-8%. СвДП и «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» балансируют на грани попадания в парламент. Их рейтинги составляют 4-5%.

Формирование правительства

После выборов партия-победитель начнет переговоры с целью понять готовность своих конкурентов пойти на участие в новом правительстве в форме альянса. Затем будут проведены коалиционные переговоры.

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Наиболее реалистичными вариантами создания правящего альянса являются два — либо коалиция в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ (так называемая «большая коалиция»), либо при участии трех партий — ХДС/ ХСС, СДПГ и «Зеленых».

Проблема в том, что мейнстримные партии считают невозможным какое бы то ни было сотрудничество с АдГ. Такой же нежеланной как минимум для консерваторов является Левая партия.