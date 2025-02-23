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Бивол взял реванш у Бетербиева и стал чемпионом мира по боксу

Источник:
«Газета.ру»
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Российский боксер Дмитрий Бивол в поединке-реванше взял верх над соотечественником Артуром Бетербиевым и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

В октябре 2024 года Бетербиев победил Бивола решением большинства судей. Матч реванш завершился таким же образом только в пользу Бивола.

«Я сказал себе, что он от начала до конца будет пытаться меня достать, и мне было тяжело удерживать его весь бой. Я устал — но и он устал тоже. Мне следовало быть умнее и наносить больше ударов», — приводит «Газета.ру» слова Бивола.  

Он отметил, что пока не знает будет ли третий бой с Бетербиевым. «Я готов к любому вызову в будущем, но сейчас я просто хочу отдохнуть», — сказал Бивол.

У 34-летнего Бивола теперь 24 победы (12 — нокаутом) и одно поражение. На счету 40-летнего Бетербиева 21 победа (20 — нокаутом) и одно поражение.

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