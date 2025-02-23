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Мирра Андреева стала чемпионкой в Дубае

Источник:
Sibnet.ru
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Россиянка Мирра Андреева стала чемпионкой крупного турнира в Дубае. В финале она обыграла 38-ю ракетку мира Клару Таусон со счетом 7:6, 6:1.

17-летняя россиянка стала самой молодой чемпионкой WTA 1000 с момента появления формата в 2009 году. Это ее первый титул в карьере уровня WTA 1000 — самых крупных в женском календаре после «Больших шлемов».

На пути к финалу Андреева выбила трех чемпионок турниров «Большого шлема» (Маркету Вондроушову, Игу Швентек и Елену Рыбакину), в последний раз на каком-либо турнире в более молодом возрасте подобное удавалось Марии Шараповой в 2004 году.

В новом рейтинге WTA после турнира в Дубае Андреева станет первой ракеткой России и дебютирует в топ-10. За свою победу она также получит около 600 тысяч долларов призовых.

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