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Зафиксирована рекордная кража криптовалюты

Источник:
Sibnet.ru
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Злоумышленникам удалось вывести из криптобиржи Bybit монеты Ethereum на сумму более 1,46 миллиарда долларов, это крупнейшая кража криптовалюты в истории. Атака была проведена на «холодный» кошелек.

Биржа в официальном сообщении в соцсети X подтвердила атаку, уточнив при этом, что злоумышленники использовали сложный метод подмены транзакции, который позволил им получить полный контроль над активами.

Атака была направлена на процесс подтверждения транзакций. При подписании все участники видели правильный адрес кошелька, но фактически подтверждали изменение контракта, предусматривающего перевод криптовалюты.

«Холодный» кошелек не взаимодействует с интернетом, он используются исключительно для хранения криптовалюты. При этом он может получать или отправлять различные цифровые активы.

Как только злоумышленники получили контроль, они перевели похищенные средства на десятки кошельков блоками по 10 тысяч Ethereum и стали распределять активы, обменивая их на другие, чтобы усложнить итоговое отслеживание.

До взлома Bybit крупнейшей хакерской атакой в истории криптоиндустрии считалась атака на Ronin Network 23 марта 2022 года, когда было похищено 600 миллионов долларов. По предварительным данным, за атакой на Bybit стоит группировка Lazarus.

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