Уходящий из России банк простит россиянам кредиты

Клиенты «Ситибанка» получила сообщения о прощении долгов в связи с уходом кредитной организации с российского рынка.

Списание затронет проблемные кредиты, которые банку не удалось продать другим игрокам рынка, передает РБК. При этом общий объем задолженности, которую спишут россиянам, не раскрывается.

«Ситибанк» — российский коммерческий банк, 100% акций которого принадлежит нидерландской компании, являющейся дочерним подразделением американского холдинга Citigroup.

Холдинг еще весной 2021 года принял решение уйти с российского рынка, в 2022 году банк заявил о приостановке деятельности российской «дочки». В частности, он прекратил обслуживать розничных и корпоративных клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса.

Основную часть потребительских кредитов «Ситибанк» продал банку «Уралсиб», однако у кредитной организации остались проблемные кредиты с просрочками, которые сложно взыскать. Теперь они будут списаны, при этом процедура в отношении заемщиков будет автоматической.