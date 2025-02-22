НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Уходящий из России банк простит россиянам кредиты

Источник:
Sibnet.ru
292 0

Клиенты «Ситибанка» получила сообщения о прощении долгов в связи с уходом кредитной организации с российского рынка.

Списание затронет проблемные кредиты, которые банку не удалось продать другим игрокам рынка, передает РБК. При этом общий объем задолженности, которую спишут россиянам, не раскрывается.

«Ситибанк» — российский коммерческий банк, 100% акций которого принадлежит нидерландской компании, являющейся дочерним подразделением американского холдинга Citigroup.

Холдинг еще весной 2021 года принял решение уйти с российского рынка, в 2022 году банк заявил о приостановке деятельности российской «дочки». В частности, он прекратил обслуживать розничных и корпоративных клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса.

Основную часть потребительских кредитов «Ситибанк» продал банку «Уралсиб», однако у кредитной организации остались проблемные кредиты с просрочками, которые сложно взыскать. Теперь они будут списаны, при этом процедура в отношении заемщиков будет автоматической.

Еще по теме
Зафиксирована рекордная кража криптовалюты
Маск выявил грандиозные растраты в бюджете США
Подсчитана общая мощность майнинговых ферм в России
Bloomberg назвал рубль самой перспективной валютой
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Трамп назвал Зеленского некомпетентным президентом с рейтингом 4%
Лидеры Евросоюза не договорились об отправке войск на Украину
Россия и США завершили переговоры по Украине
Вэнс предостерег Зеленского от выпадов в сторону Трампа
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
34
Макрон передумал отправлять войска на Украину
33
Вэнс предостерег Зеленского от выпадов в сторону Трампа
33
Путин раскрыл уникальное свойство «Орешника»
31
США запретили G7 называть Россию «агрессором»
27
Трамп назвал Зеленского некомпетентным с рейтингом 4%