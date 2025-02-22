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США заблокируют украинскую резолюцию в ООН

Источник:
Sibnet.ru
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США намерены заблокировать украино-европейскую резолюцию Генеральной ассамблеи ООН с осуждением военной операции России на Украине.

Госдепартамент США опубликовал заявление с призывом ко всем членам ООН поддержать текст альтернативной резолюции. Он состоит из трех абзацев, формулировки в значительной степени были смягчены, передает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

В частности, американская резолюция выражает скорбь по поводу гибели людей в ходе «российско-украинского конфликта», призыв к его «скорейшему прекращению», а также называет главной целью ООН «поддержание международного мира и безопасности».

Версия резолюции Украины и Евросоюза говорит о необходимости выполнения предыдущих резолюций международной организации, которые требуют от России вывода войск и остановки боевых действий.

Голосование по этому документу и поправок к нему запланировано на следующей неделе и приурочено к третьей годовщине боевых действий. Резолюции Генассамблеи ООН носят рекомендательный характер.

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Политика #Мир
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