Asus представила пахнущую мышку. ФОТО

Asus выпустила необычную мышь Fragrance Mouse со съемным контейнером для ароматизирующих масел, сообщила пресс-служба компании.

Главная особенность мышки — ароматизатор. За отсеком для батареек находится небольшой полупрозрачный контейнер, предназначенный для масел. Его можно мыть и наполнять разными ароматами.

Fragrance Mouse Фото: © Asus

Гибридная беспроводная мышь поддерживает связь 2,4 ГГц, а также Bluetooth. Устройство работает от одной батарейки типа AA, покупателям доступны два фирменных цвета — White и Rose Clay.

По данным разработчиков, клавиши мыши могут выдерживать до 10 миллионов нажатий и отличаются низким уровнем шума. Устройство также предлагает три уровня DPI: 1200, 1600 и 2400 точек на дюйм.