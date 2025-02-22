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Asus представила пахнущую мышку. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Asus выпустила необычную мышь Fragrance Mouse со съемным контейнером для ароматизирующих масел, сообщила пресс-служба компании.

Главная особенность мышки — ароматизатор. За отсеком для батареек находится небольшой полупрозрачный контейнер, предназначенный для масел. Его можно мыть и наполнять разными ароматами.

Fragrance Mouse
Fragrance Mouse
Фото: © Asus

Гибридная беспроводная мышь поддерживает связь 2,4 ГГц, а также Bluetooth. Устройство работает от одной батарейки типа AA, покупателям доступны два фирменных цвета — White и Rose Clay.

По данным разработчиков, клавиши мыши могут выдерживать до 10 миллионов нажатий и отличаются низким уровнем шума. Устройство также предлагает три уровня DPI: 1200, 1600 и 2400 точек на дюйм.

Тема: Человек и компьютер
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volmen

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Danilon

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korvinsS

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Egorka72

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