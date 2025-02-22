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Российская орбитальная станция станет вечной

Источник:
Sibnet.ru
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Российская орбитальная станция будет рассчитана на фактически вечную эксплуатацию, сообщил ведущий инженер РКК «Энергия» Илья Железнов. По его словам, это достигается благодаря принципиально новой модульной архитектуре.

Ключевым элементом орбитальной станции является универсальный узловой модуль, который имеет повышенный срок службы. Когда модули устареют или выйдут из строя, их можно будет заменить, цитирует Железнова пресс-служба Роскосмоса.

После перестыковки исправного модуля старый утилизируют. Такой подход исключает ситуацию, когда выход из строя одного элемента ведет к неработоспособности всей станции, как это может произойти с МКС.

Например, повреждение переходного отсека служебного модуля «Звезда» на МКС сделало бы невозможным доступ к другим модулям российского сегмента. Однако в будущей станции эта потенциальная проблема решена.

Первым элементом Российской орбитальной станции станет научно-энергетический модуль, который сможет работать полностью автономно. Для этого он получил пассивный стыковочный узел, шесть силовых гиродинов для ориентации и обновленную систему управления.

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Наука #Космос
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