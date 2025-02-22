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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска разгромили 19 украинских бригад

Источник:
Sibnet.ru
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Подразделения российской группировки войск «Север» в Курской области разгромили части 19 украинских бригад, сообщило Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

ВС РФ разгромили танковую, тяжелую механизированную, семь механизированных, пять десантно-штурмовых бригад, бригаду морской пехоты, четыре бригады территориальной обороны и три штурмовых полка ВСУ, уточняется в сообщении.

Бои проходили в районах населенных пунктов Новая Сорочина, Казачья Локня, Локня, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Никольский, Олешня, Рубанщина и Суджа.

За минувшие сутки ВСУ потеряли три танка, шесть БМП, четыре БТР, артиллерийское орудие, три миномета, две станции РЭБ, три пункта управления беспилотниками и склад с боеприпасами. С момента вторжения в Курскую область противник лишился более 62 тысяч солдат и офицеров.

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Оборона #Конфликты #Армия
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