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Маск выявил грандиозные растраты в бюджете США

Источник:
Sibnet.ru
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Ведомство по повышению эффективности правительства (DOGE), которое курирует бизнесмен Илон Маск, выявило финансовые нарушения в бюджете США на миллиарды долларов, сообщил американский президент Дональд Трамп.

«Илон делает то, на что у многих не хватило бы смелости. Мы находим миллиарды долларов нарушений — вы не поверите масштабам. А мы еще даже не начали по-настоящему», — сказал президент США на встрече с журналистами, передает ТАСС.

Сразу после инаугурации американского лидера 20 января DOGE приступило к масштабной проверке трат из бюджета США. Всего Маск рассчитывает сократить государственные расходы США на 2 триллиона долларов.

В рамках реорганизации 75 тысяч американских чиновников согласились покинуть свои посты с выплатой выходного пособия, еще 9,5 тысячи уволены по сокращению. Также с подачи DOGE была остановлена деятельность Агентства США по международному развитию (USAID).

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Экономика #Деньги
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