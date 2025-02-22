Найдены останки обитавших за Полярным кругом динозавров

Ученые впервые обнаружили в Австралии окаменелости гигантских плотоядных хищников, доминировавших в меловом периоде — кархародонтозавров.

Находка была сделана в штате Виктория, расположенном на юго-востоке континента. В меловом периоде около 120 миллионов лет назад территория современной Виктории находилась внутри Антарктического круга.

Несмотря на холодный климат, здесь росли густые леса и обитали хищные и травоядные динозавры, отмечают исследователи в своей статье, опубликованной журналом Journal of Vertebrate Paleontology.

Идентификация останков показала, что некоторые кости принадлежат кархародонтозаврам. Они были крупнейшими хищниками в Южной Америке и Африке, однако их окаменелости никогда ранее не находили в Австралии.

Австралийские кархародонтозавры были значительно меньше своих южноамериканских и африканских родственников. При этом они обитали на континенте на протяжении минимум 10 миллионов лет.

Примечательно, что в ходе раскопок палеонтологи не отыскали ископаемых следов зауроподов —длинношеих травоядных, на которых охотились кархародонтозавры. По всей видимости, в Австралии эти хищники предпочитали других динозавров в качестве пищи.