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Nvidia подтвердила заводской брак видеокарт RTX 5090 и 5070 Ti

Источник:
Sibnet.ru
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Часть флагманских GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5090D, а также GeForce RTX 5070 Ti были выпущены в продажу с отсутствующими блоками растеризации, сообщила компания Nvidia.

Проблема связана с «производственной аномалией». Ущербные чипы прошли тесты и попали производителям видеокарт, которые продали их конечным покупателям. В частности, видеокарты с недостающими блоками растеризации выпустили Zotac, MSI, Gigabyte, Manli.

«Среднее влияние на графическую производительность составляет 4 %, без влияния на рабочие нагрузки искусственного интеллекта и вычислений. Пострадавшие потребители могут обратиться к производителю платы для замены», — уточнил представитель компании.

Владельцы видеокарт RTX 5090, 5090D и 5070 Ti могут проверить количество блоков растеризации при помощи программы GPU-Z. У RTX 5090 их должно быть 176, а у 5070 Ti — 96. По оценке производителя, проблема затрагивает менее 0,5% выпущенных видеокарт.

Блоки растровых операций обрабатывают графику на последних этапах процесса рендеринга, беря 3Dданные и преобразуя их в 2Dизображение для отображения на экране, включая процесс обработки пиксельных данных и сглаживание.

Сниженное количество блоков напрямую влияет на производительность видеокарты в играх, при этом подобный брак не приводит к более медленному выполнению задач, связанных с искусственным интеллектом и вычислениями.

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Топ комментариев

карат11

Смешно. "Новый российский сделанный в Китае".

volmen

А главное дополнительные миллиарды рублей 😆

Egorka72

Всё новое - давно забыто в Китае...

korvinsS

Для них это обычное дело и по этому им то верить и нельзя не каком случае.