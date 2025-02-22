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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Белоусов заявил о решающем моменте в противостоянии с Западом

Источник:
Sibnet.ru
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Решающий момент наступил в противостоянии с Западом, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на церемонии награждения участников специальной военной операции.

«Сегодня для России наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом», — отметил Белоусов.

По его словам, «от действий каждого человека, каждого солдата и офицера сейчас зависит судьба нашей великой страны». «Мы верим в вас и вашу готовность решать самые сложные задачи», — сказал глава Минобороны.

Белоусов вручил высшие государственные награды страны — медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при исполнении воинского долга.

«Детально знаком с историей подвига каждого из вас и могу с уверенностью сказать, что ваши героические поступки заслуживают глубочайшего уважения, являются примером для молодого поколения и всех граждан», — подчеркнул министр.

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Оборона #Военная политика #Мир
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карат11

Смешно. "Новый российский сделанный в Китае".

volmen

А главное дополнительные миллиарды рублей 😆

Egorka72

Всё новое - давно забыто в Китае...

korvinsS

Для них это обычное дело и по этому им то верить и нельзя не каком случае.