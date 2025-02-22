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Бежавшим артистам посоветовали не ждать амнистии

Источник:
РИА Новости
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Бежавшие из России артисты не должны рассчитывать на коллективную амнистию, заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Никакой коллективной амнистии не может быть. Люди уезжали и вели себя по-разному. Они по-разному выступали в средствах массовой информации. Мне кажется, что тем людям, которые занимали активную антироссийскую позицию, не будут рады в нашей стране», — сказал РИА Новости Швыдкой.

По его словам, среди уехавших были люди, которые покидали страну по причинам внутренней растерянности или по бытовым, «но ни в коей мере не скомпрометировали себя антироссийскими выступлениями, здесь будет совершенно иной подход».

В каждом конкретном случае нужно будет принимать то или иное решение, заключил Швыдкой.

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Политика #Россия
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