Бежавшим артистам посоветовали не ждать амнистии

Бежавшие из России артисты не должны рассчитывать на коллективную
амнистию, заявил спецпредставитель президента по международному культурному
сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Никакой коллективной амнистии не может быть. Люди уезжали и
вели себя по-разному. Они по-разному выступали в средствах массовой информации.
Мне кажется, что тем людям, которые занимали активную антироссийскую позицию,
не будут рады в нашей стране», — сказал РИА Новости Швыдкой.
По его словам, среди уехавших были люди, которые покидали
страну по причинам внутренней растерянности или по бытовым, «но ни в коей мере
не скомпрометировали себя антироссийскими выступлениями, здесь будет совершенно
иной подход».
В каждом конкретном случае нужно будет принимать то или иное
решение, заключил Швыдкой.