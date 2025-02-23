Некоторые российские банки ввели или повысили комиссии за прием иностранной валюты старого образца, сообщили эксперты и участники рынка.

Российские банки теперь строже подходят к приему наличной валюты, долларов и евро, рассказали «Российской газете» в пресс-службе ВТБ. С надрывами, небольшими потертостями, дефектами, пятнами, даже от воды купюры могут не принять, а если возьмут то заметно дешевле, уточнили в банке.

В определенных случаях придется дополнительно заплатить до 1-5 тысячи рублей. И это только за одну купюру, а не в целом за сделку, отметили эксперты.

«Причинами введения комиссий при работе с купюрами старого образца являются повышенные риски и операционные затраты», — пояснил профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Ранее старые купюры банки обменивали за границей, сказали в пресс-службе ВТБ. Сейчас из-за санкций внешние рынки для российских банков закрыты, а на внутреннем такие купюры также не востребованы: люди их брать не хотят.