США поставили Зеленскому ультиматум

США отключат систему спутникового интернета Starlink на Украине, если украинский президент Владимир Зеленский не подпишет соглашение о передаче полезных ископаемых, пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Американские переговорщики, добивающиеся от Киева доступа к критически важным для Украины полезным ископаемым, подняли вопрос о возможности прекращения доступа страны к жизненно важной системе спутникового интернета Starlink», — рассказали источники.

Starlink имеет критически важное значение для Вооруженных сил Украины (ВСУ). На основе системы построена связь на тактическом и оперативном уровнях. Ее отключение катастрофически может привести к хаосу в боевом управлении частями и подразделениями.

Тема доступа Украины к Starlink поднималась в ходе встречи Зеленского со спецпосланником президента США Китом Келлогом, рассказал один из источников. «Потеря Starlink <...> это был бы сильнейший удар», — отметил собеседник агентства.

Президент США Дональд Трамп ранее потребовал от Зеленского подписать соглашение о передаче полезных ископаемых. Глава Белого дома рассчитывает таким образом компенсировать 400-500 миллиардов долларов, потраченных на Украину.

Зеленский соглашение подписывать отказался, отметив, что в нем нет гарантий безопасности для Украины.