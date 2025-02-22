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Трамп опроверг визит в Россию 9 мая

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения СМИ, согласно которым он собирается посетить Россию в День Победы 9 мая, не соответствуют действительности.

«Нет, это не так», — сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о планах совершить такой визит, передает «Интерфакс».

Ранее западная пресса со ссылкой на источники начала распространять информацию, что американский лидер якобы намерен в этом году приехать в Россию 9 мая, что поучаствовать в торжественных мероприятиях и провести переговоры.

На сегодня подтвержден визит в Москву для участиях в мероприятиях парада Победы только одного иностранного лидера — президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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