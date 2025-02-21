Подсчитана общая мощность майнинговых ферм в России

Суммарная мощность майнинговых ферм на территории России на январь 2025 году превысила 11 гигаватт. Общее количество майнинговых ферм составило почти 137 тысяч.

Данные были получены с помощью системы EnergyTool компании МТС, написал «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. Это решение анализирует сетевой трафик, данные умных счетчиков и другие параметры.

По данным EnergyTool, более 10% выявленных майнинговых ферм сейчас располагаются в Иркутской области, в Москве и Московской области — 9 % и 8 % соответственно. В число крупнейших регионов также вошли Башкирия и Самарская область.

В прошлом году в пятерку лидеров входили регионы Северного Кавказа. По оценке осведомленного источника, из 11 гигаватт располагаемых мощностей только 3 гигаватта приходится на долю легальных майнеров.

Интерес к майнингу в стране сохраняется благодаря дешевой электроэнергии и подходящим климатическим условиям, позволяющим экономить на системах охлаждения. Самым популярным регионом стала Иркутская область.

Активнее всего в России добывают биткоины, на долю этого актива приходится 90 % мощностей. Отмечается, что также популярностью пользуются Litecoin, Kaspa, Ethereum и Monero.