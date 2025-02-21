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Ученые синтезировали удивительный «инопланетный» лед

Источник:
Sibnet.ru
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Французские исследователи впервые синтезировали новую форму льда, которая может образовываться на различных экзопланетах в Галактике. Так называемый пластинчатый лед VII одновременно является твердым и жидким, сообщила пресс-служба Института Лауэ-Ланжевена.

Для создания «инопланетного» льда ученые применили давление выше 60 тысяч бар и температуру в 326 градусов Цельсия. В таких условиях ледяные кристаллы сжимаются, а структура вещества начинает напоминать кубическую решетку.

Изучение образца показало, что молекулы воды в вершинах гексагональной кристаллической решетки такого льда вращались, как в жидкой воде, но при этом «сохраняли строй» в решетке, оставаясь в твердом состоянии.

Ученые считают, что в Солнечной системе вряд ли существуют условия для естественного возникновения пластичного льда VII. Однако он может образовываться на крупных экзопланетах с глобальным океаном.

Создание такого необычного льда на Земле позволит исследователям смоделировать обстановку на подобных удаленных планетах. В свою очередь, это поможет понять возможность зарождения там жизни.

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Наука #Наука
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карат11

Смешно. "Новый российский сделанный в Китае".

volmen

А главное дополнительные миллиарды рублей 😆

GammiPluh

говоришь то правильно, но выводы у тебя всегда неверные. Логическая последовательность на уровне европейца

Egorka72

Всё новое - давно забыто в Китае...