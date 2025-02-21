Ученые синтезировали удивительный «инопланетный» лед

Французские исследователи впервые синтезировали новую форму льда, которая может образовываться на различных экзопланетах в Галактике. Так называемый пластинчатый лед VII одновременно является твердым и жидким, сообщила пресс-служба Института Лауэ-Ланжевена.

Для создания «инопланетного» льда ученые применили давление выше 60 тысяч бар и температуру в 326 градусов Цельсия. В таких условиях ледяные кристаллы сжимаются, а структура вещества начинает напоминать кубическую решетку.

Изучение образца показало, что молекулы воды в вершинах гексагональной кристаллической решетки такого льда вращались, как в жидкой воде, но при этом «сохраняли строй» в решетке, оставаясь в твердом состоянии.

Ученые считают, что в Солнечной системе вряд ли существуют условия для естественного возникновения пластичного льда VII. Однако он может образовываться на крупных экзопланетах с глобальным океаном.

Создание такого необычного льда на Земле позволит исследователям смоделировать обстановку на подобных удаленных планетах. В свою очередь, это поможет понять возможность зарождения там жизни.