Трамп дал ЕС три недели на согласование капитуляции Украины

Президент США Дональд Трамп дал Европейскому союзу три недели на согласование условий «капитуляции» Украины, сообщил депутат Европарламента из Финляндии Мику Аалтолу.

«Соединенные Штаты дали нам три недели на согласование условий капитуляции Украины. Если мы этого не сделаем, Соединенные Штаты уйдут из Европы», — написал Аалтола в соцсети X.

По его словам, Трамп уделяет приоритетное внимание проблемам безопасности России. «У нас есть три недели, чтобы повзрослеть», — добавил депутат.

Официальные власти Евросоюза это заявление пока никак не прокомментировали.

Ранее газета Financial Times сообщала, что без поддержки США страны ЕС не способны провести ни одну военную операцию. Позднее издание Politico узнало об опасениях в Европе о том, что НАТО, возможно, пришел конец.