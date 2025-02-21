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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп дал ЕС три недели на согласование капитуляции Украины

Источник:
РИА Новости
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Президент США Дональд Трамп дал Европейскому союзу три недели на согласование условий «капитуляции» Украины, сообщил депутат Европарламента из Финляндии Мику Аалтолу.

«Соединенные Штаты дали нам три недели на согласование условий капитуляции Украины. Если мы этого не сделаем, Соединенные Штаты уйдут из Европы», — написал Аалтола в соцсети X.

По его словам, Трамп уделяет приоритетное внимание проблемам безопасности России. «У нас есть три недели, чтобы повзрослеть», — добавил депутат.

Официальные власти Евросоюза это заявление пока никак не прокомментировали.

Ранее газета Financial Times сообщала, что без поддержки США страны ЕС не способны провести ни одну военную операцию. Позднее издание Politico узнало об опасениях в Европе о том, что НАТО, возможно, пришел конец.

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Политика #Мир #Военная политика
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GammiPluh

говоришь то правильно, но выводы у тебя всегда неверные. Логическая последовательность на уровне европейца

карат11

Смешно. "Новый российский сделанный в Китае".

pepelmetal

Просто амеры поняли что киевский режим недоговороспособен

volmen

А главное дополнительные миллиарды рублей 😆