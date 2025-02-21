Bloomberg назвал рубль самой перспективной валютой

Российский рубль стал самой перспективной валютой на развивающихся рынках после неожиданного потепления российско-американских отношений, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Рубль укрепился по отношению к доллару США на 13% с начала года, что вывело его на первое место по показателю роста курса среди всех валют развивающихся рынков, подсчитал Bloomberg.

«Переговоры между Россией и США, так же как и громкие комментарии от Трампа, позволяют рынкам сохранять позитивные ожидания», — сказал аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.

По его словам, существует вероятность дальнейшего укрепления рубля в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

Высокопоставленные должностные лица США и России встретились ранее в столице Саудовской для переговоров о прекращении войны в Украине и восстановлении отношений между странами.