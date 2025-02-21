Банк России повысил прогноз по инфляции на 2025 год

Годовая инфляция в 2025 году с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 7–8%, говорится в прогнозе Банка России.

Устойчивое инфляционное давление усилилось, отражая высокий внутренний спрос второй половины 2024 года. Вклад в динамику цен вносит и произошедшее осенью ослабление рубля, отмечает ЦБ.

Недельные данные в январе и начале февраля указывают на то, что текущие темпы роста цен немного снизились по сравнению с декабрем, но остаются высокими. Годовая инфляция, по оценке на 10 февраля, составила 10%, сказано в прогнозе.

По данным Банка России, инфляционные ожидания населения сохраняются вблизи высоких уровней конца 2024 года. Ожидания профессиональных аналитиков на 2025 год выросли и остаются выше 4% в 2026 году. В то же время ценовые ожидания предприятий снизились впервые с первого квартала 2024 года, но сохраняются на повышенном уровне.

Годовая инфляция в 2025 году с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 7–8%, а в 2026 году вернется к 4% и в дальнейшем останется на этом целевом уровне, говорится в прогнозе.

ЦБ в базовом сценарии ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление начнет постепенно снижаться под влиянием охлаждения кредитования и высокой сберегательной активности.