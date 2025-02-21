Лавров призвал Запад признать новый баланс сил в мире

Россия на переговорах в Саудовской Аравии призвала США принять новый баланс сил в мире и начать выстраивать отношения на основе уважения, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел G20.

«Западу пора принять новый баланс сил и начать выстраивать отношения с государствами мирового большинства на основе взаимного уважения. Об этом мы тоже говорили с американскими коллегами в Эр-Рияде и согласились в главном: международные отношения должны выстраиваться на основе признания наличия у каждой страны своих национальных интересов», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что прийти к урегулированию кризиса на Украине можно только путем устранения его первопричин, включая выполнение обязательств по уважению прав человека, в том числе прав на язык и религию, и соблюдение принципа неделимости безопасности в Европе.

Сейчас же, отметил Лавров, завершить конфликт мешают бесконтрольная финансовая поддержка и накачка вооружением киевского режима его покровителями.

Ранее в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня.