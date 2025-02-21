НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров призвал Запад признать новый баланс сил в мире

Источник:
Sibnet.ru
785 11

Россия на переговорах в Саудовской Аравии призвала США принять новый баланс сил в мире и начать выстраивать отношения на основе уважения, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел G20.

«Западу пора принять новый баланс сил и начать выстраивать отношения с государствами мирового большинства на основе взаимного уважения. Об этом мы тоже говорили с американскими коллегами в Эр-Рияде и согласились в главном: международные отношения должны выстраиваться на основе признания наличия у каждой страны своих национальных интересов», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что прийти к урегулированию кризиса на Украине можно только путем устранения его первопричин, включая выполнение обязательств по уважению прав человека, в том числе прав на язык и религию, и соблюдение принципа неделимости безопасности в Европе.

Сейчас же, отметил Лавров, завершить конфликт мешают бесконтрольная финансовая поддержка и накачка вооружением киевского режима его покровителями.

Ранее в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня.

Еще по теме
Рубио заявил, что США считают Россию мировой ядерной державой
Макрон передумал отправлять войска на Украину
СК завел дело о разжигании ненависти к россиянам в Абхазии
США запретили G7 называть Россию «агрессором»
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Песков рассказал о корчившим рожи на переговорах Зеленском
Трамп наотрез отказался верить в угрозу НАТО со стороны России
Трамп назвал Зеленского некомпетентным президентом с рейтингом 4%
Лидеры Евросоюза не договорились об отправке войск на Украину
Обсуждение (11)
Картина дня
Рубио заявил, что США считают Россию мировой ядерной державой
Лавров призвал Запад признать новый баланс сил в мире
Проект самолета «Байкал» закроют из‑за «драматических ошибок»
Макрон передумал отправлять войска на Украину
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
32
Макрон передумал отправлять войска на Украину
30
Вэнс предостерег Зеленского от выпадов в сторону Трампа
27
Трамп назвал Зеленского некомпетентным с рейтингом 4%
27
США запретили G7 называть Россию «агрессором»
25
Путин призвал Запад помочь с ремонтом атакованной ВСУ станции