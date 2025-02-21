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Мошенники стали использовать домофоны для обмана россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Мошенники стали обманывать россиян под предлогом смены кодов от домофона, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Людям поступают звонки якобы из управляющей компании с информацией о смене двери в подъезде. Для правдоподобия звонящие уточняют много деталей: сколько нужно изготовить электронных ключей, как удобнее будет их получить, предлагают за отдельную плату сделать запасные, предупредили в МВД.

Успокоив бдительность гражданина, мошенники сообщают, что теперь у каждой квартиры будет свой код от домофона, так как общий код якобы противоречит политике безопасности. «Персональный код домофона» отправляют жертве и просят его продиктовать. Это оказывается код для восстановления доступа к значимым аккаунтам, пояснили специалисты.

Как отметили в полиции, от этой схемы пострадали уже несколько россиян. Один из потерпевших под воздействием преступников установил приложение «для защиты аккаунтов», из-за чего лишился более 1 миллиона рублей.

Самозапреты для защиты от мошенников

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