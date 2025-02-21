Обнаружен новый коронавирус у летучих мышей, который может заражать людей тем же путем, что и COVID-19, заявили китайские вирусологи.

«Мы сообщаем об открытии и выделении отдельной линии HKU5-CoV, которая может использовать не только мембранный белок ACE2 летучих мышей, но также ACE2 человека и различные ортологи (гены, обнаруженные у разных видов с общим происхождением ACE2 млекопитающих», — приводит SouthChina Morning Post сообщение вирусологов.

Новый коронавирус был впервые обнаружен у японского нетопыря в Гонконге. Он может инфицировать клетки человека.

«Мербековирусы летучих мышей представляют высокий риск распространения на людей либо через прямую передачу, либо через промежуточных хозяев», — предупредили ученые.

Вирусологи говорят, что пока нет поводов для паники, поскольку «риск появления HKU5-CoV-2 в человеческих популяциях не следует преувеличивать», но требуется более тщательное исследование.