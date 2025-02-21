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Способный заражать людей, новый коронавирус нашли у летучих мышей

Источник:
Sibnet.ru
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Обнаружен новый коронавирус у летучих мышей, который может заражать людей тем же путем, что и COVID-19, заявили китайские вирусологи.

«Мы сообщаем об открытии и выделении отдельной линии HKU5-CoV, которая может использовать не только мембранный белок ACE2 летучих мышей, но также ACE2 человека и различные ортологи (гены, обнаруженные у разных видов с общим происхождением ACE2 млекопитающих», — приводит SouthChina Morning Post сообщение вирусологов.

Новый коронавирус был впервые обнаружен у японского нетопыря в Гонконге. Он может инфицировать клетки человека.

«Мербековирусы летучих мышей представляют высокий риск распространения на людей либо через прямую передачу, либо через промежуточных хозяев», — предупредили ученые.

Вирусологи говорят, что пока нет поводов для паники, поскольку «риск появления HKU5-CoV-2 в человеческих популяциях не следует преувеличивать», но требуется более тщательное исследование.

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Жизнь #Здоровье #Наука
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Топ комментариев

GammiPluh

говоришь то правильно, но выводы у тебя всегда неверные. Логическая последовательность на уровне европейца

pepelmetal

Просто амеры поняли что киевский режим недоговороспособен

GammiPluh

Риторика это краеугольный камень, сначала идут заявления от всяких зам замов, потом дипломатические шаги...

карат11

Смешно. "Новый российский сделанный в Китае".