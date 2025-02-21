Макрон передумал отправлять войска на Украину

Франция выступает за наступление мира на Украине, поэтому не станет отправлять свои войска на территорию страны, заявил французский президент Эмманюэль Макрон.

«Я не принимал решения отправлять завтра войска на Украину, нет», — приводит «Газета.ру» заявление Макрона, сделанное им в эфире французского телевидения.

Президент Франции отметил, что Украина не сможет вернуть свои бывшие территории военным путем.

Ранее Париж предлагал направить европейские войска на поддержку Киева и развернуть их за линией боевого соприкосновения. Всего на Украину предполагалось направить контингент численностью 30 тысяч человек.

Накануне стало известно, что Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетят Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Россия выступает категорически против появления каких-либо сил НАТО на территории Украины.