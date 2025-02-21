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Глава Renault высказался о возвращении концерна в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Генеральный директор Renault Лука де Мео допустил возвращение автоконцерна в Россию, но сейчас это — не приоритет для французской компании.

«Я бы предпочел сосредоточиться на построении будущего, а не на том, чтобы наверстывать упущенное в прошлом… Но мы деловые люди. Когда мы увидим возможность для бизнеса, мы постараемся ею воспользоваться», — сказал де Мео Financial Times.

По его словам, выкуп контрольного пакета акций АвтоВАЗа не является приоритетным для французской компании, однако ее руководство открыто для потенциальных бизнес-возможностей.

Исполнительный директор Renault признался, что «не думал о таком сценарии», поскольку «все постоянно меняется». Помимо возвращения в Россию, у автоконцерна есть другие приоритеты, в том числе ускорение выпуска электромобилей и гибридных автомобилей.

В мае 2022 года Renault продала свой контрольный пакет акций российского автопроизводителя АвтоВАЗ с шестилетним опционом на его обратный выкуп, оставив возможность для возвращения на российский рынок.

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Топ комментариев

Nik3316

как желтоболакитные запели.... плевать им))))))))))

pepelmetal

Просто амеры поняли что киевский режим недоговороспособен

GammiPluh

говоришь то правильно, но выводы у тебя всегда неверные. Логическая последовательность на уровне европейца

corrector

делать о людях выводы на основе их национальности, или тем паче на основе национальности родителей...