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Внебиржевой курс доллара упал ниже 87 рублей

Источник:
РИА Новости
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Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, впервые с начала сентября упал ниже 87 рублей, следует из данных торгов.

Вечером в четверг, 19 февраля американская валюта опускалась до 86,9 рубля — минимума с 4 сентября 2024 года, приводит РИА Новости данные торгов.

Центробанк к пятнице, 21 февраля снизил официальный курс доллара сразу на два рубля. Теперь он составляет 88,5 рубля.

С лета 2024 года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10.00 до 19.00 мск.

Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на Форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.


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Экономика #Деньги
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