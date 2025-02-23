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Наука нашла простейший способ улучшить память

Источник:
«Газета.ру»
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Воспоминание
Фото: © Mohamed Hassan

Физические упражнения полезны не только для сердца, но и для мозга. Они развивают когнитивные функции, в том числе память, доказали ученые.

Исследователи провели эксперимент и выяснили, что люди, которые больше времени посвящали умеренной и высокой физической активности (например, бегу или езде на велосипеде), на следующий день демонстрировали лучшие результаты в тестах на память.

Напротив, те, кто в течение дня был менее активен, показывали худшие результаты в тестах на рабочую память. Кроме того, положительное влияние на когнитивные способности оказало и качество сна, приводит «Газета.ру» отчет ученых, опубликованный на портале The Conversation.

Кратковременное улучшение памяти после физических упражнений связано с усиленным кровообращением и выбросом в мозг специфических химических веществ, отвечающих за когнитивные функции, пояснили исследователи.

Обычно такие нейрохимические изменения длятся несколько часов, но некоторые эффекты, связанные с памятью, могут сохраняться до 24–48 часов.

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Наука #Психо #Здоровье
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