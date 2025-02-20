НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Взрыв в космосе породил новые земные вирусы

Источник:
Sibnet.ru
177 0

Взрыв сверхновой звезды вызвал загадочное разнообразие вирусов в африканском озере Танганьика, выяснили ученые.

Палеонтологические находки в окрестностях водоема показали, что примерно 2,5 миллиона лет назад в озеро начался неожиданный «бум» микроорганизмов, поражающих рыбу. Появление значительного количества новых вирусов вызвало вопросы у исследователей.

Дальнейшее изучение водоема показало, что на его дне находится радиоактивный изотоп железа — железо-60. При этом известно, что данный элемент образуется при взрывах сверхновых звезд, говорится в статье ученых, опубликованной журналом The Astrophysical Journal Letters.

Железо-60 распадается миллионы лет, по его количеству в породе можно примерно определить, когда оно там появилось. Оказалось, что озеро активно пополнялось этим элементом 2,5 миллиона лет назад.

Палеонтологи уверены, то появление большого количества вирусов в озере было вызвано космической радиацией, связанной с «облучением» Земли после взрыва сверхновой. По одной из версий, виновником стал объект PSR J1932+1059, который в настоящее время является пульсаром.

Озеро Танганьика протяженностью 676 километров — одно из крупнейших и второе по глубине в мире после Байкала. Оно расположено в центральной Африке.

Тема: Человек и космос
Выросла вероятность падения астероида 2024 YR4 на Землю
Curiosity запечатлел удивительные марсианские облака. ФОТО
Угрожающий Земле астероид предложили уничтожить ядерным ударом
Китай создаст силы планетарной обороны для спасения Земли
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Песков рассказал о корчившим рожи на переговорах Зеленском
Трамп наотрез отказался верить в угрозу НАТО со стороны России
Глава дипломатии ЕС пожалела, что не гибнут мирные россияне
Трамп назвал Зеленского некомпетентным президентом с рейтингом 4%
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия частично вернула замороженные Западом деньги
США отказались поддержать антироссийскую резолюцию ООН
Вэнс предостерег Зеленского от выпадов в сторону Трампа
Выручка «Яндекса» установила исторический рекорд
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
27
Трамп назвал Зеленского некомпетентным с рейтингом 4%
24
Вэнс предостерег Зеленского от выпадов в сторону Трампа
23
Лидеры Евросоюза не договорились об отправке войск на Украину
22
Путин призвал Запад помочь с ремонтом атакованной ВСУ станции
21
Зеленскому запретили выступать на украинском языке