Взрыв в космосе породил новые земные вирусы

Взрыв сверхновой звезды вызвал загадочное разнообразие вирусов в африканском озере Танганьика, выяснили ученые.

Палеонтологические находки в окрестностях водоема показали, что примерно 2,5 миллиона лет назад в озеро начался неожиданный «бум» микроорганизмов, поражающих рыбу. Появление значительного количества новых вирусов вызвало вопросы у исследователей.

Дальнейшее изучение водоема показало, что на его дне находится радиоактивный изотоп железа — железо-60. При этом известно, что данный элемент образуется при взрывах сверхновых звезд, говорится в статье ученых, опубликованной журналом The Astrophysical Journal Letters.

Железо-60 распадается миллионы лет, по его количеству в породе можно примерно определить, когда оно там появилось. Оказалось, что озеро активно пополнялось этим элементом 2,5 миллиона лет назад.

Палеонтологи уверены, то появление большого количества вирусов в озере было вызвано космической радиацией, связанной с «облучением» Земли после взрыва сверхновой. По одной из версий, виновником стал объект PSR J1932+1059, который в настоящее время является пульсаром.

Озеро Танганьика протяженностью 676 километров — одно из крупнейших и второе по глубине в мире после Байкала. Оно расположено в центральной Африке.