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Мирра Андреева победила вторую ракетку мира

Источник:
Sibnet.ru
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Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Дубае, обыграв в двух сетах вторую ракетку мира польку Игу Швентек.

Андреева одержала победу со счетом 6:3, 6:3. Матч продолжался чуть больше полутора часов, при этом 17-летняя россиянка выиграла пять последних геймов встречи.

За это время Андреева выполнила десять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Россиянка стала самой молодой полуфиналисткой турнира в Дубае в истории.

За выход в финал турнира в Дубае Мирра Андреева сыграет с победительницей матча между Еленой Рыбакиной из Казахстана и американкой Софьей Кенин.

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