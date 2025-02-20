Мирра Андреева победила вторую ракетку мира

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Дубае, обыграв в двух сетах вторую ракетку мира польку Игу Швентек.

Андреева одержала победу со счетом 6:3, 6:3. Матч продолжался чуть больше полутора часов, при этом 17-летняя россиянка выиграла пять последних геймов встречи.

За это время Андреева выполнила десять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Россиянка стала самой молодой полуфиналисткой турнира в Дубае в истории.

За выход в финал турнира в Дубае Мирра Андреева сыграет с победительницей матча между Еленой Рыбакиной из Казахстана и американкой Софьей Кенин.