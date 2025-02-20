США отказались поддержать антироссийскую резолюцию ООН

США впервые с начала боевых действий на Украине отказались подписать резолюцию Генеральной ассамблеи ООН с осуждением действий России.

Среди подписантов документа — представители более 50 стран, подготовивших резолюцию к третьей годовщине боевых действий, пишет Reuters. При этом в предыдущие годы Соединенные Штаты последовательно выступали соавторами подобных резолюций.

В тексте резолюции авторы подтверждают «приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в рамках признанных международным сообществом границ».

Голосование в ООН все еще может состояться без поддержки США, но вряд ли получит широкую поддержку, отмечает агентство. С 24 февраля 2022 года Генассамблея ООН неоднократно проводила заседания, посвященные российско-украинскому конфликту.

На сегодня было принято шесть резолюций в поддержку Украины. США были соавторами этих документов вместе с Великобританией, Францией, Германией, Польшей, Эстонией, Латвией, Литвой и другими западными странами.