Найден способ бесплатно и навсегда актировать Windows

Команда Massgrave представила новую версию программы MAS (Microsoft Activation Scripts) с открытым исходным кодом, которая предназначена для активации всех версий Windows, начиная с «семерки».

MAS 3 получила инструмент TSforge, который напрямую воздействует на компоненты Windows DRM и Software Protection Platform. Он не запускает службы, не добавляет библиотеки, а просто модернизирует хранилище токенов операционной системы, пишет Android Authority.

Утилита не только активирует все версии Windows, включая различные надстройки для коммерческих лицензий, но также способна бесплатно сделать лицензионной любой офисный пакет Microsoft, начиная с Office 2013.

Примечательно, что по формальным признакам MAS является пиратской программой, однако Microsoft никак не борется с его разработчиками. Показательно, что исходный код проекта MAS размещен на принадлежащей корпорации платформе GitHub.