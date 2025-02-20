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Microsoft создала первый в мире топологический квантовый процессор

Источник:
Sibnet.ru
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Microsoft представила первый в мире квантовый процессор с топологическими кубитами под названием Majorana 1. Устройство может навсегда изменить вычислительные технологии.

В основе Majorana 1 лежит принципиально новый тип материала — топопроводник. Это гибридный материал, созданный путем соединения арсенида индия и алюминия при сверхнизких температурах.

Существует четыре основных состояния материи: твердое, жидкое, газообразное и плазма. В Majorana 1 достигнуто новое состояние — топологическое. В этом состоянии становится возможным появление экзотических квантовых частиц.

Их существование было предсказано итальянским физиком Этторе Майораной еще в 1937 году. Он математические доказал, что уравнение Поля Дирака указывает на особый тип частиц, которые являются собственными античастицами.

Процессор Majorana 1
Процессор Majorana 1
Фото: © Microsoft

При этом такие частицы могут «прятать» квантовую информацию, делая ее устойчивой к помехам. Это позволяет решить главную проблему современных квантовых компьютеров — нестабильность так называемых кубитов.

Кубит может существовать в суперпозиции состояний в отличие от классических битов, которые могут находиться только в одном из двух состояний. Эта суперпозиция позволяет квантовым компьютерам выполнять сложные вычисления быстрее, чем классические компьютеры.

На чипе Majorana 1 размещено восемь топологических кубитов, однако технология позволяет масштабировать квантовые системы — до миллиона кубитов. Подобные процессоры обгонят самые мощные традиционные суперкомпьютеры.


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Nik3316

птица говорун хочен позвонить Путину))))))))))))

corrector

делать о людях выводы на основе их национальности, или тем паче на основе национальности родителей...

Nik3316

тут надули только украину... жеско так надули

Nik3316

как желтоболакитные запели.... плевать им))))))))))