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Wildberries запустил «онлайн-примерку» электроники

Источник:
Sibnet.ru
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Команда Wildberries расширила список категорий товаров для их «онлайн-примерки» на платформе. Теперь в него входят техника для кухни, телевизоры и аудиотехника, бытовая техника, товары для садоводства, товары для отдыха и кемпинга.

Продавцы новых категорий смогут применить 3D-визуализацию на Wildberries и представить клиентам объемные цифровые копии своей продукции, сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.

Покупатели благодаря технологии дополненной реальности могут оценить, как товар вписывается в окружающую среду через камеру своего смартфона. В отличие от обычной фотографии, 3D-модель позволяет рассмотреть объект со всех сторон.

Посмотреть 3D-визуализацию возможно в пользовательском приложении Wildberries. Товары с такой визуализацией получили дополнительный значок с кубиком. Чтобы «примерить» товар, достаточно на него нажать.

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