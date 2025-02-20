Apple представила дешевый iPhone 16e

Корпорация Apple представила iPhone 16e, смартфон оказался самым дешевым в линейке актуальных iPhone.

iPhone 16e оснащен процессором Apple A18, который используется в iPhone 16, а также 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с биометрическим сенсором Face ID, сообщается на сайте компании. Он также получил дизайн без кнопки Home.

На задней панели смартфона расположена одинарная камера разрешением 48 мегапикселей. Отличительной особенностью аппарата от предыдущих гаджетов линейки стал универсальный порт USB-C, заменивший разъем Lightning.

Аппарат получил 8 гигабайт оперативной памяти, что позволяет ему работать с искусственным интеллектом. Таким самым, iPhone 16e стал самым доступным гаджетом Apple с поддержкой нейросети Apple Intelligence.

Устройство имеет стереодинамики, функции обнаружения ДТП, поддержку экстренной спутниковой связи, защиту от влаги по стандарту IP68. Стоимость iPhone 16e в США составила 599 долларов.