Россия частично вернула замороженные Западом деньги

Россия смогла вернуть примерно 570 миллиардов рублей, которые были заморожены Западом после начала спецоперации на Украине, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Мы вместе с правительством вырабатывали разные схемы для того, чтобы помочь высвободить эти средства. И определенная часть средств была высвобождена в прошлом году», — цитирует главу регулятора РБК.

Разблокировка ведется разными способами. В частности, было два этапа обмена заблокированными активами с выкупом российских ценных бумаг иностранными инвесторами, уточнила Набиуллина.

По данным Центробанка, в целом общая сумма замороженных активов на начало 2023 года составляла 5,7 триллиона рублей. Из них чуть больше 20% это активы, которые принадлежат розничным инвесторам.