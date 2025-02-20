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Россия частично вернула замороженные Западом деньги

Источник:
Sibnet.ru
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Россия смогла вернуть примерно 570 миллиардов рублей, которые были заморожены Западом после начала спецоперации на Украине, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Мы вместе с правительством вырабатывали разные схемы для того, чтобы помочь высвободить эти средства. И определенная часть средств была высвобождена в прошлом году», — цитирует главу регулятора РБК.

Разблокировка ведется разными способами. В частности, было два этапа обмена заблокированными активами с выкупом российских ценных бумаг иностранными инвесторами, уточнила Набиуллина.

По данным Центробанка, в целом общая сумма замороженных активов на начало 2023 года составляла 5,7 триллиона рублей. Из них чуть больше 20% это активы, которые принадлежат розничным инвесторам.

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Экономика #Деньги
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