Появление гробов на свалке в Новосибирске объяснили

Деревянные гробы считаются твердыми крупногабаритными коммунальными отходами и могут быть доставлены на полигон — так «Спецавтохозяйство» (региональный оператор по обращению с ТКО) прокомментировало видео с гробами, обнаруженными на Левобережной свалке под Новосибирском.

Видео, на котором сняты несколько гробов на Левобережном полигоне, опубликовал NGS. С редакцией общался знакомый автора видео — водителя мусоровоза. По словам мужчины, на свалке в конце января — начале февраля оказались 10 гробов. На один была нанесена фамилия покойного, к другому — прикреплена мультифора с документацией.

«Представленное там видео не позволяет идентифицировать место, где сделана запись, а ссылка на знакомого водителя мусоровоза, который пожелал остаться анонимным, тоже не выглядит внушающей доверия», — заявила РБК пресс-служба АО «Спецавтохозяйство».

По словам представителей компании, ритуальные принадлежности относятся к ТКО, «поскольку являются результатом деятельности человека». Гробы классифицируются как крупногабаритные отходы.

«Это не самые распространенные предметы, которые новосибирцы складывают в специальные отсеки для крупногабаритных отходов на контейнерных площадках, но иногда они встречаются экипажам мусоровозов, и они доставляют их на полигоны», — отметил регоператор.

Источник NGS в силовых структурах рассказал, что недобросовестные предприниматели из Новосибирского района после похорон выкинули гробы на свалку. По факту произошедшего инициирована проверка прокуратуры Новосибирской области и военной прокуратуры Новосибирского гарнизона.