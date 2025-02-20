Спрос на летние туры в Анапу резко обвалился

Спрос на летние туры в Анапу по сравнению с прошлым годом упал почти в восемь раз из-за разлива мазута. При этом пока отельеры отказываются снижать цены.

Объем бронирований туров в Анапе понизился минимум в 7,6 раз, а на отели — на 57%, пишетMashсо ссылкой на собственные источники в туриндустрии. Падение спроса распространилось и на другие курорты Краснодарского края.

Так, в Витязеве фиксируется снижение бронирований на 63%, в Дивноморском — на 45%, в Геленджике — на 32%, в Сочи — на 24%. Даже на популярный летний период бронирований стало меньше на 10–20%.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», произошел разлив топлива. По оценкам Минтранса, в море попало минимум 2,4 тысячи тонн мазута.

Часть топливо вынесло на берег, включая курортные пляжи. В настоящее время продолжается ликвидация последствий аварии, уборкой мазута занимаются специалисты МЧС, а также волонтеры.