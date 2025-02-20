Выручка «Яндекса» установила исторический рекорд

Выручка «Яндекса» по итогам 2024 года впервые преодолела историческую отметку в 1 триллион рублей, следует из опубликованной отчетности компании.

По итогам прошлого года выручка «Яндекса» составила 1,095 триллиона рублей — это на 37% больше, чем в 2023 году. В четвертом квартале выручка достигла 340,1 миллиарда рублей, также показав рост на 37%.

Наибольшую выручку принесли поиск и портал (439 миллиарда рублей, прирост 30% год к году), «Маркет», «Лавка», «Еда» и «Деливери» (322,3 миллиарда рублей, прирост 45% год к году), «Такси», «Драйв» и «Самокаты» (227,9 миллиарда рублей, прирост 37% год к году).

Скорректированный показатель EBITDA в 2024 году составил 188,6 миллиарда рублей, или 17,2% от выручки, что на 2,1 процентных пункта выше показателя 2023 года, следует из обнародованного документа.

Компания прогнозирует рост выручки в 2025 году более 30% год к году и скорректированный показатель EBITDA не менее 250 миллиардов рублей. Однако прогноз может измениться в зависимости от макроэкономической и рыночной ситуаций.

Менеджмент компании объявил о намерении рекомендовать совету директоров решение о выплате дивидендов за 2024 год в размере 80 рублей на акцию с доходностью 1,7%.