Вэнс предостерег Зеленского от выпадов в сторону Трампа

Оскорбления в адрес президента Соединенных Штатов Дональда Трампа могут привести к неприятным последствиям для президента Украины Владимира Зеленского, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Каждый, кто знает Трампа, скажет вам: идея, будто Зеленский может изменить мнение президента, дурно отзываясь о нем в СМИ, — это ужасный способ вести дела с американской администрацией», — приводит «Интерфакс» слова вице-президента США, сказанные им в интервью британским СМИ.

Зеленский получил «плохой совет» по поводу того, как взаимодействовать с новой администрацией США, заявил Вэнс.

«Зеленский больше не имеет дела с Джо Байденом и администрацией Байдена. Он имеет дело с Дональдом Трампом и администрацией Трампа», — отметил вице-президент США.

Ранее Трамп заявил, что рейтинг одобрения Зеленского снизился до 4%, и отметил, что Украине необходимо провести выборы. В ответ Зеленский назвал эти заявления результатом российской пропаганды.