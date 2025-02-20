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Вэнс предостерег Зеленского от выпадов в сторону Трампа

Источник:
«Интерфакс»
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Оскорбления в адрес президента Соединенных Штатов Дональда Трампа могут привести к неприятным последствиям для президента Украины Владимира Зеленского, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Каждый, кто знает Трампа, скажет вам: идея, будто Зеленский может изменить мнение президента, дурно отзываясь о нем в СМИ, — это ужасный способ вести дела с американской администрацией», — приводит «Интерфакс» слова вице-президента США, сказанные им в интервью британским СМИ.

Зеленский получил «плохой совет» по поводу того, как взаимодействовать с новой администрацией США, заявил Вэнс.

«Зеленский больше не имеет дела с Джо Байденом и администрацией Байдена. Он имеет дело с Дональдом Трампом и администрацией Трампа», — отметил вице-президент США.

Ранее Трамп заявил, что рейтинг одобрения Зеленского снизился до 4%, и отметил, что Украине необходимо провести выборы. В ответ Зеленский назвал эти заявления результатом российской пропаганды.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Nik3316

птица говорун хочен позвонить Путину))))))))))))

corrector

делать о людях выводы на основе их национальности, или тем паче на основе национальности родителей...

Nik3316

тут надули только украину... жеско так надули

corrector

на кой он нужен, пусть пауки в банке съедят друг друга сами